الجيش الاسرائيلي: تصفية قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خانيونس بغارة جوية

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي أن "الطائرات الحربية بتوجيه استخباري لجهاز الشاباك تمكنت من تصفية بلال القدرة قائد وحدة النخبة التابعة لحماس في كتيبة جنوب خانيونس والذي كان مسؤولًا عن الهجوم في نيريم ونير-عوز. كما تم تصفية عدد أخر من النشطاء في حماس والجهاد الإسلامي".
وكشف ادرعي انه |خلال ساعات الليلة الماضية أغار الجيش الاسرائيلي على أكثر من مئة هدف عسكري في حي الزيتون وخانيونس وغرب جباليا لاضعاف قدرات حماس حيث شملت الغارات مقرات قيادة ومجمعات عسكرية وعشرات المنصات لاطلاق الصواريخ ومواقع اطلاق قذائف مضادة للدروع ومواقع رصد".
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