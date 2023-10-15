خالد مشعل: لا تعمد لقتل المدنيين والتخطيط لطوفان الأقصى تم بفلسطين

اكد رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل، إنه لا يوجد أي تعمد لقتل المدنيين خلال عملية طوفان الأقصى التي بدأتها كتائب القسام وفصائل فلسطينية أخرى، السبت الماضي، مشددا على ان "كتائب القسام اتخذت قرار العملية ضد إسرائيل، وتم التخطيط لها داخل الأراضي الفلسطينية فقط".

وشدد مشعل في تصريح له على ان "إسرائيل تتعمد القتل وتنفذ إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة"، لافتا الى إن "العلاقة مع حركة فتح جيدة لكن إدارة السلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس شيء آخر".