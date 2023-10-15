بايدن اكد في اتصال مع عباس على حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن على "حق الفلسطينيين في الكرامة وتقرير المصير"، وتعهد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتقديم "الدعم الكامل" للسلطة الفلسطينية.
وأضاف بايدن أن "حماس لا تدافع عن حق الشعب الفلسطيني في الكرامة وتقرير المصير".
يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء مهلة منحتها إسرائيل لأكثر من مليون فلسطيني في شمال قطاع غزة للتوجه نحو الجنوب. وقوبلت هذه الدعوة برفض من حماس وتحذيرات أممية ودولية من عواقبها.
وفي اتصال منفصل، أبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن واشنطن تعمل مع الأمم المتحدة ودول في الشرق الأوسط "لضمان حصول المدنيين الأبرياء على الماء والغذاء والرعاية الطبية".
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