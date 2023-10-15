شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطالب بهدنة إنسانية فورية في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن روسيا طلبت إجراء تصويت على مشروع قرار حول تسوية الوضع في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يوم غد الاثنين.

وأشار بوليانسكي إلى أنهم أرسلوا مشروع القرار يوم الجمعة، لأعضاء مجلس الأمن وطلبوا إجراء تصويت يوم الاثنين في الساعة 00:15 بتوقيت نيويورك، متوقعًا أن تؤكد البرازيل، التي ترأس المجلس، إجراء التصويت قريبًا.

وقف فوري لإطلاق النار

كانت روسيا قد أعدت في وقت سابق مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في منطقة الصراع، وإطلاق سراح الرهائن.

ووزعت البعثة الروسية الدائمة يوم الجمعة، مشروع قرار على أعضاء المجلس يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة.

ويعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، كما يؤكد على وجوب حماية السكان المدنيين في الجانبين، ويدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون إلى ذلك.

إدانة إخلاء 22 مستشفى في غزة

من جهة أخرى كانت أدانت منظمة الصحة العالمية بشدة الأوامر الإسرائيلية المتكررة بإخلاء 22 مستشفى يعالج أكثر من 2000 مريض شمال غزة.

وبينت أن الإجلاء الإجباري للمرضى والعاملين في المجال الصحي، سيفاقم الكارثة الصحية والإنسانية الراهنة.