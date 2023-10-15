شكرا لقرائتكم خبر عن من جديد.. زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب غرب أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالاً بلغت شدته 6.5 درجة ضرب غرب أفغانستان اليوم الأحد، موضحًا أنه وقع على عمق عشرة كيلومترات.

وقبل أيام قليلة ذكرت وكالة باجوك الأفغانية للأنباء أن زلزالًا بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر ضرب غرب أفغانستان مجددًا.

وأصيب فيه أكثر من 80 شخصًا نُقلوا للمستشفى، بعدما ضرب الزلزال إقليم هيرات وأقاليم أخرى بغرب أفغانستان.

زلازل أفغانستان

وأفاد مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض بأن مركز الزلزال كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض بشمال غرب البلاد.

وكانت عدة زلازل قد ضربت إقليم هيرات بغرب أفغانستان، مما أدى لتدمير ما لا يقل عن 20 قرية.

وأظهرت الإحصاءات آنذاك أن الزلازل التي بلغت قوتها 6.3 درجة على مقياس ريختر أودت بحياة نحو 2400 شخص وأدت لإصابة الآلاف.

مجاعة محتملة في أفغانستان

كان حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من مجاعة محتملة في أفغانستان بسبب انخفاض التمويل بشكل كبير.

وأوضح المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في آسيا والمحيط الهادئ جون أيلييف لشبكة (آر إن دي) الألمانية، أن الوضع ميؤوس منه، وأن برامج المساعدات الإنسانية تعاني نقصًا حادًا في التمويل.