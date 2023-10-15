شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية الثروة السمكية والبحيرات.. دراسة للمركز المصرى للفكر تكشف الإنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت الدولة بتنمية الثروة السمكية من خلال مشروعات الاستزراع السمكي، فضلًا عن تنمية وتطوير البحيرات بما ينعكس في النهاية على الثروة السمكية بها. وقد تم في هذا الإطار ما يلي كما رصدته المركز المصري للفكر والدراسات :

1- المشروع القومي لتنمية وتطوير البحيرات وزيادة إنتاجيتها، والذي استهدف تطوير البحيرات (المنزلة – البرلس – البردويل – مريوط، وجارٍ استكمال باقي البحيرات).

2- المشروعات القومية للاستزراع السمكي: والتي منها مشروع الاستزراع السمكي ببركة غليون بطاقة إنتاجية 7000 طن سنويًا. ومشروع الفيروز للاستزراع السمكي/ شرق التفريعة بطاقة إنتاجية 3000 طن سنويًا، ومشروع الديبة للاستزراع السمكي/ غرب بورسعيد بطاقة إنتاجية 250 طن جمبري/ الدورة، ومشروع قناة السويس للاستزراع السمكي بطاقة إنتاجية 1800 طن سنويًا.

3- إنشاء مفرخات لإنتاج زريعة الأسماك البحرية: والتي تشمل مفرخ أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد بطاقة إنتاجية 10 ملايين أصبعية/ سنويًا، ومفرخ الكيلو 21 بمحافظة الإسكندرية بطاقة إنتاجية 20 مليون أصبعية/ سنويًا.

4- تطوير مفرخات إنتاج زريعة المياه العذبة؛ لتوفير الزريعة اللازمة لبحيرة السد العالي ونهر النيل وفروعه، ومنها المفرخ السمكي بصحاري بطاقة إنتاجية 25 مليون زريعة / سنويًا، والمفرخ السمكي بجرف حسين بطاقة إنتاجية 40 مليون زريعة / سنويًا، والمفرخ السمكي بتوشكى بطاقة إنتاجية 15 مليون زريعة / سنويًا.

5- تخصيص مواقع لإنشاء الأقفاص السمكية البحرية: حيث تخصيص 21 منطقة للاستزراع السمكي في أقفاص بحرية “9 بالبحر الأحمر، 12 بالبحر المتوسط” وطرحها للاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تدعيم منظومة مراكب الصيد في البحار والمحيطات.