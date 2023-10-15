خارجية الصين: اسرائيل تتصرف خارج حدود الدفاع عن النفس

اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس "تتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن "العقاب الجماعي" لسكان غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن وانغ اكد لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن ما تفعله "اسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس"، ويجب على قادتها التوقف عن "العقاب الجماعي لسكان غزة".

وأشار وانغ يي إلى أنه "على الجميع عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع"، داعيا إلى بدء "مفاوضات".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الرسمية أن المبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جون سيزور المنطقة الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق محادثات سلام.