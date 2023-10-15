موفد صيني يزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع للدفع نحو هدنة بين حماس واسرائيل

أعلنت وسائل إعلام صينية رسمية أن تشاي جون المبعوث الخاص للحكومة الصينية للشرق الأوسط من المقرر أن يزور المنطقة الأسبوع المقبل للدفع من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين حماس إسرائيل وتشجيع إجراء محادثات سلام.

وافادت قناة "سي سي تي في" الصينية في تقرير، إن تشاي "سيزور الشرق الأوسط الأسبوع المقبل للتنسيق مع مختلف الأطراف من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وانعاش الوضع وتعزيز محادثات السلام".

وجاء تقرير القناة الصينية في الوقت الذي بدا فيه أن إسرائيل تستعد لشن هجوم بري ضد مقاتلي حماس في غزة.