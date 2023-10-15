وفاة الإعلامية جيزيل خوري عن عمر يناهز 62 عاماً بعد صراع مع المرض

توفيت صباح اليوم الأحد الإعلامية جيزيل خوري عن عمير ناهز 62 عاما وذلك بعد صراع مع المرض.

ونعت مؤسَّسة سمير قصير إلى الأصدقاء والأوفياء وعشّاق الحرّية، مؤسِّستها الحالمة ورئيستها الدائمة، الإعلامية جيزيل خوري، بعد حياة من النضال والالتزام والإنجازات.

نبذة عن حياتها

من مواليد العقيبة في قضاء كسروان عام 1961.

درست الاعلام في الجامعة اللبنانية.

بدأت حياتها المهنية في أواخر عام 1985 على قناة "إل بي سي" كمعدة ومقدمة برامج حوارية ثقافية.

انضمت إلى المجموعة الإعلامية العربية "إم بي سي" عام 2002 وساهمت في إطلاق قناة العربية الإخبارية على مدار 24 ساعة . استضافت برنامجًا حواريًا سياسيًا أسبوعيًا على قناة العربية من 2003 إلى 2013.

شاركت في عام 2009 ، في تأسيس شركة "الراوي" للإنتاج والتي كان مشروعها الأول عبارة عن سيرة ذاتية من أربع حلقات للزعيم الفلسطيني ياسر عرفات.

في عام 2013 ، تم تعيين خوري من قبل "بي بي سي" عربي لتقديم برنامج "المشهد" .

نالت وسام فارس من جوقة الشرف الفرنسية.

تزوجت من الطبيب إيلي خوري ورزقا بولدين مروان ورنا.

كما تزوجت للمرة الثانية من الصحفي والكاتب والمؤرخ سمير قصير ، واسست بعد استشهاده "مؤسسة قصير ومركز سكايز للحرية الإعلامية والثقافية".