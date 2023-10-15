ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة إلى 2329 شخصا

ارتفع عدد القتلى في الضربات الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 2329 شخصا وفق أحدث حصيلة صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

وبحسب الوزارة، أصيب 9042 شخصا أيضا في الضربات الجوية التي نفذتها إسرائيل ردا على الهجوم الذي شنته حماس عليها في 7 تشرين الأول.