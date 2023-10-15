شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مراكز الاقتراع للانتخابات التشريعية في بولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وارسو - أ ف ب

فتحت مراكز الاقتراع في بولندا أبوابها صباح الأحد، لانتخابات تشريعية ستشهد منافسة حادة على ما يبدو وتعتبر حاسمة لمستقبل علاقات هذا البلد مع الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا المجاورة.

ويفترض أن ينتهي التصويت في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 38 مليون نسمة والعضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، عند الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش. ويتوقع أن تصدر نتائج استطلاعات الرأي عند مغادرة الناخبين مراكز التصويت فور إغلاقها، أما النتائج النهائية فيفترض أن تعلن الاثنين.

ويبلغ عدد الناخبين في بولندا 29 مليوناً من بينهم أكثر من نصف مليون مسجلين في الخارج.

وربما يؤدي فوز حزب القانون والعدالة إلى تفاقم التوتر مع بروكسل وكييف ويثير خيبة أمل لدى المهتمين بمستقبل سيادة القانون وحرية الصحافة وحقوق المرأة وحقوق المهاجرين.

وتجري الانتخابات لاختيار أعضاء مجلسَي البرلمان «النواب والشيوخ».