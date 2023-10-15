شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال جديد يضرب مدينة هرات في أفغانستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - أ ف ب

ضرب زلزال جديد شدته 6,3 درجة الأحد، مدينة هرات في شمال غرب أفغانستان كما أعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي، بعد هزتين أرضيتين عنيفتين وقعتا في المنطقة نفسها منذ بداية الشهر الجاري.

ووقع الزلزال عند الساعة 03,36 بتوقيت غرينتش الأحد، وحدد مركزه على مسافة 33 كيلومتراً عن مدينة هرات الواقعة في الولاية التي تحمل الاسم نفسه وقتل فيها نحو ألف شخص في زلازل مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

وأشار المعهد الأمريكي إلى أن هزة ارتدادية بقوة 5,5 درجة ضربت المنطقة بعد 20 دقيقة.

وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر، دمّرت قرى أفغانية بشكل كامل بعدما ضرب البلاد زلزال بقوة 6,3 درجة مسفراً عن مقتل أكثر من ألف شخص، 90% منهم من النساء والأطفال، وفقاً لليونيسيف.

وتسبب زلزال كبير آخر وقع في 11 تشرين الأول/أكتوبر وكان مركزه على مسافة 30 كيلومتراً شمال هرات، في حالة من الذعر بين السكان المصابين بصدمة نفسية، وخلف قتيلاً على الأقل ومئات الجرحى.