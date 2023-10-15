انت الان تتابع خبر بغداد تصحو على زحامات خانقة.. شوارع ممتلئة بالعجلات وسير شبه متوقف (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن شوارع العاصمة وبغداد، وخلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، شهدت توقف تام لحركة سير المركبات، مبيناً أن الطريق الذي يبدأ من منطقة البياع باتجاه السيدية مروراً بجسر الجادرية، وصولاً لتقاطع جامعة بغداد، فإنه مزدحم للغاية، وسير فيه شبه متوقف.



وأضاف، أن أبرز الطرق والجسور الأخرى التي شهدت زحاماً مرورياً كثيفاً تمثلت بسريع الدورة تجاه بغداد الجديدة، وكذلك هو الحال في تقاطع مصفى الدورة. وأضاف، أن أبرز الطرق والجسور الأخرى التي شهدت زحاماً مرورياً كثيفاً تمثلت بسريع الدورة تجاه بغداد الجديدة، وكذلك هو الحال في تقاطع مصفى الدورة.



وأوضح، أن حركة سير المركبات في جسر ذو الطابقين شبه متوقفة، بالإضافة الى طريق بغداد السريع الجنوبي هو الاخر شهد زحماً مرورياً.