انت الان تتابع خبر بقوة 6.4 درجة.. زلزال قوي يهز غرب أفغانستان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب علماء الزلازل، وقع الزلزال على بعد 32 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات التي يقطنها نحن 272 ألف نسمة.

وفي 7 أكتوبر الجاري وقع زلزال قوي بالقرب من مدينة هرات، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر. ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر هذا الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.

