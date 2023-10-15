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بقوة 6.4 درجة.. زلزال قوي يهز غرب أفغانستان

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بغداد - ياسين صفوان - وبحسب علماء الزلازل، وقع الزلزال على بعد 32 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات التي يقطنها نحن 272 ألف نسمة.

وفي 7 أكتوبر الجاري وقع زلزال قوي بالقرب من مدينة هرات، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر. ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر هذا الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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