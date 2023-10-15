انت الان تتابع خبر بقوة 6.4 درجة.. زلزال قوي يهز غرب أفغانستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وبحسب علماء الزلازل، وقع الزلزال على بعد 32 كيلومترا شمال غرب مدينة هرات التي يقطنها نحن 272 ألف نسمة.
وفي 7 أكتوبر الجاري وقع زلزال قوي بالقرب من مدينة هرات، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر. ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر هذا الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.
وفي 7 أكتوبر الجاري وقع زلزال قوي بالقرب من مدينة هرات، وبلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر. ووفقا البيانات الأخيرة، أسفر هذا الزلزال عن مصرع 2.5 ألف شخص وتشريد عشرات الآلاف.