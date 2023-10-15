أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. و150 سيارة شفط تتدخل- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

ضربت موجة من الطقس السيئ سواحل الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة الملاحة البحرية.

وساد طقس مائل للبرودة على المدينة الساحلية إذ تراوحت درجات الحرارة بين 20 للصغرى و27 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 28 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 85%.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع حالة الطوارئ بالشركة وذلك للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

وأشار إلى نشر نحو 150 سيارة شفط لرفع المياه من الشوارع والميادين واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، وذلك لضمان استمرار حركة المرور دون التأثر بالأمطار.

وقال نافع، إنه يجري مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة،و متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، مؤكدًا أنه جرى إيقاف الإجازات وبدل الراحات لجميع العاملين.

ولفت إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورًا وتواجد المسئولين ميدانيًا للتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

وفي سياق متصل، انتظمت حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة، نظرًا لوجود ارتفاعات أمواج البحر في المعدلات الطبيعية.