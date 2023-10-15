حريق بغرفة كهرباء بجوار مسجد أبو العباس بالإسكندرية.. والدفع بـ 3 سيارات إطفاء- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

اندلع حريق بالسوق التجاري المجاور لمسجد أبو العباس المرسي بحي الجمرك في الإسكندرية، صباح اليوم الأحد، فيما دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

تلقي اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد اندلاع حريق بمحيط مسجد أبو العباس المرسى بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية و3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق بغرفة الكهرباء الخاصة بالسوق التجاري بميدان المساجد.

ورجحت المعاينة نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بسبب هطول الأمطار، وجرى التعامل مع النيران وإخمادها ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، وذلك دون إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الجمرك، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

كانت موجة من الطقس السيئ ضربت سواحل الإسكندرية، صباح اليوم، يصاحبها هطول أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة الملاحة البحرية.