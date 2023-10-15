مصرع طالب صعقا بالكهرباء في بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي طالبًا مصرعه، متأثرًا بإصابته بصعق كهربائي، حال عمله بمغسلة سيارات، بدار السلام جنوبي محافظة سوهاج، نُقلت الجثة لمشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من المستشفى المركزي بوصول "عمر. ا" 16 عامًا طالب ومقيم دائرة المركز جثة هامدة، ادعاء صعق كهرباء.

أفادت والدته "منى. ج" 36 عامًا ربة منزل أنه أثناء عمل ابنها المذكور بمغسلة سيارات بذات الناحية ملك "عماد. ح" 21 عامًا طالب لامست يده أحد أسلاك الكهرباء العارية بكومبروسر المياه، ما أدى لصعقه ووفاته، ونفت الشبهة الجنائية.

وقرر مالك المغسلة مضمون ما تقدم، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية؛ نتيجة

صعق كهربائي، ولا توجد شبهه جنائية.

حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.