بتكلفة 8 ملايين جنيه.. الانتهاء من تطوير طرق داخلية في رأس سدر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، إنه جرى الانتهاء من تطوير ورصف الطرق الداخلية بحي الـ 480 وحدة، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، والانتهاء من إنشاء 9 محلات بمنطقة الزهور لخدمة أهالي المنطقة.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وجهه بتوفير كافة الخدمات للمواطنين، وجعل المرافق على أولوية أعمال الخطة الاستثمارية لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين، إضافة إلى أعمال التجميل وتحسين البيئة، لكون مدينة رأس سدر تعد إحدى المدن السياحية الهامة بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه جرى إقامة جدارية "رأس سدر" بالجهود الذاتية ضمن أعمال التجميل.

وأكد أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية بمقصد العائلة، الذي يعد منطقة ترفيهية متكاملة للأسر، لكونه يضم منطقة ملاهي، ومسرح مكشوف، ومنطقة مطاعم، ومنطقة للدراجات، ومقاعد، بتكلفة 7 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم المحافظ بافتتاح هذه المشروعات خلال الشهر الجاري، إضافة إلى افتتاح معصرتين للزيتون، إحداهما تابعة للتضامن الاجتماعي، والأخرى قطاع خاص، وافتتاح منفذ دلتا ماركت جديد تابع لمديرية التموين، وتركيب اللاند سكيب بمنطقة الكورنيش، ورصف وتطوير طريق القرى السياحية، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بـ "اليوبيل الذهبي" للذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة.