هبوط الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

هبط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بمستوياتها الخميس الماضي، بينما ارتفع سعر بيع الدينار الأردني قرشا واحدا، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

وينشر الخليج 365 أسعار أبرز العملات العربية مقابل الجنيه خلال تعاملات اليوم ومقارنتها بتعاملات الخميس، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

العملات العربية في البنك الأهلي

سعر الدينار الكويتي: 98.75 جنيها للشراء بتراجع 15 قرشا، و99.74 جنيه للبيع، بتراجع 9 قروش.

سعر الريال السعودي: 8.20 جنيه للشراء، و8.23 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 8.38 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني: 79.46 جنيه للشراء، و81.83 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري: 7.80 جنيه للشراء، و8.46 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني: 42.77 جنيه، و43.47 جنيه للبيع، بزيادة قرش.