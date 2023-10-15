كتائب القسام اعلنت مقتل ثلاثة من عناصرها باشتباك مع الجيش الاسرائيلي بعد تسللهم من لبنان أمس

تبنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان عملية التسلل التي نفذت السبت من لبنان نحو إسرائيل، وأعلنت أن ثلاثة من مقاتليها قتلوا بعدما تمكنوا من "النفاذ داخل" إسرائيل.

واعلنت كتائب القسام إن مجموعة من مقاتليها "تمكنت من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر"، موضحة أن طائرات اسرائيلية استهدفت المقاتلين "أثناء الاشتباك"، ما أدى إلى مقتلهم.