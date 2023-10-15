قصف إسرائيلي كثيف يستهدف محيط بلدات عيتا الشعب وراميا

لا يزال القصف الإسرائيلي مستمرا حتى اللحظة بحيث استهدفت المدفعية الاسرائيلية بشكل كثيف محيط بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان. وافاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن القصف يطاول بلدة راميا ومحيط موقع الجيش اللبناني في القوزح.

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