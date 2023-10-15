قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف القطاع الغربي بالجنوب بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا

افادت قناة "الجزيرة" عن قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف القطاع الغربي من جنوب لبنان، وذلك بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا في القطاع الغربي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

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