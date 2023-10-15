القناة 12 الإسرائيلية: 3 جرحى أحدهم بحالة خطرة في بلدة شتولا بالجليل الغربي على الحدود مع لبنان

افادت القناة 12 الإسرائيلية، عن سقوط 3 جرحى أحدهم بحالة خطرة في بلدة شتولا بالجليل الغربي على الحدود مع لبنان.

وقبل فليل استهدف قصف مدفعي إسرائيلي القطاع الغربي من جنوب لبنان، وذلك بعد سقوط صاروخ مضاد للدروع في مستوطنة شتولا في القطاع الغربي من الحدود الإسرائيلية اللبنانية.