قصف إسرائيلي يستهدف محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا جنوبي لبنان

تقوم المدفعية الاسرائيلية في هذه الاثناء بقصف يستهدف محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا جنوبي لبنان. وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية إسرائيلية، مؤكدا "اننا نشن هجوما في لبنان بعد هجوم على قرية شتولا في الجليل الغربي".

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