رويترز: السفارة الأميركية بإسرائيل ستبدأ غدا إجلاء الراغبين من الأمريكيين وأقاربهم بحرا إلى قبرص

افادت وكالة "رويترز" بأن السفارة الأميركية بإسرائيل ستبدأ غدا إجلاء الراغبين من الأميركيين وأقاربهم بحرا إلى قبرص من ميناء حيفا.

وأمس سمحت وزارة الخارجية الأميركية، ، بمغادرة الموظفين غير الأساسيين العاملين بسفارتها في إسرائيل، والتي ستبقى مفتوحة.

ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن متحدث باسم السفارة قوله إن "وزارة الخارجية سمحت، السبت، بمغادرة أفراد العائلات المؤهلين والموظفين الأميركيين المباشرين غير الأساسيين، من السفارة الأمريكية في إسرائيل، كإجراء احترازي لأولئك الذين يرغبون في مغادرة إسرائيل".

وأضاف المتحدث: "السفارة لا تزال مفتوحة، ونبقى منخرطين دبلوماسيا على أعلى المستويات وسيستمر ذلك".