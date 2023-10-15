اعلن الجيش الإسرائيلي عن "تعرض موقع عسكري إسرائيلي حدودي لإطلاق نار من لبنان بعد قصف شتولا"، مشيرا الى انه "تم إغلاق كل المناطق على مسافة 4 كم من الحدود اللبنانية وحظر الحركة فيها".

واكد انه "الجيش الإسرائيلي: نواصل شن هجمات على جنوب لبنان في أعقاب إطلاق النار".

وافادت قناة "الجزيرة" بأن الجيش الإسرائيلي أغلق طرقا مؤدية لبلدات قرب الحدود مع لبنان وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.

وقصفت المدفعية الاسرائيلية محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق، اعلن الجيش الإسرائيلي سقوط 4 إصابات على الأقل في هجوم صاروخي مضاد للمدرعات من لبنان على قرية حدودية إسرائيلية، مؤكدا "اننا نشن هجوما في لبنان بعد هجوم على قرية شتولا في الجليل الغربي".