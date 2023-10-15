شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الصين: على إسرائيل التوقف عن سياسة «العقاب الجماعي» في غزة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس تتجاوز حدود الدفاع عن النفس، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن سياسة العقاب الجماعي لسكان غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية الأحد، أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان السبت، إن ما تفعله إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس، ويجب على قادتها التوقف عن العقاب الجماعي لسكان غزة.

وقُتل أكثر من 1300 شخص عقب الهجوم الذي شنّته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، فيما أخذ 120 شخصاً على الأقل رهائن، وفق مسؤولين إسرائيليين.

وأدى الرد الإسرائيلي إلى مقتل أكثر من 2329 ضحية و9714 جريحاً بينهم أكثر من 700 طفل، في قطاع غزة.

وأشار وانغ يي إلى أنه على الأطراف عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد الوضع، داعياً إلى بدء مفاوضات.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت محطة «سي سي تي في» التلفزيونية الرسمية أن المبعوث الصيني للشرق الأوسط تشاي جون سيزور المنطقة الأسبوع المقبل في محاولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق محادثات سلام.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن السبت دعا الصين، إلى استخدام نفوذها لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط.