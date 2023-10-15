شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين مادحاً شي: قائد عالمي حقيقي على عكس «الآنيين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، على اختلاف نظيره الصيني شي جين بينغ عن القادة الذين «يستعرضون» لمدة «خمس دقائق» للتباهي في المحافل الدولية.

وقال بوتين في مقابلة حصرية مع التلفزيون المركزي الصيني: «إنه لا يتخذ قراراً بدقائق بل يقيم الوضع ويحلله وينظر إلى المستقبل، وهذا مهم جداً».

وأضاف «هذا ما يميز القائد العالمي الحقيقي، على عكس الأشخاص الذين نسميهم «بالآنيين» الذين يذهبون للتباهي خمس دقائق في المحافل الدولية ثم يُدبرون دون أي تأثير». حسبما نقلت سبوتنيك.

وأردف بوتين: «بالطبع الرئيس شي جي بينغ مختلف، إنه شامل وهادئ وشريك عملي وموثوق، فعندما نتفق على شيء ما نثق بالتنفيذ الكامل له».

وقال بوتين إن الكثيرين ينظرون إلى مبادرة «حزام واحد، طريق واحد» على أنها محاولة للسيطرة على شخص ما، لكننا لا نرى ذلك، بل نرى رغبة في التعاون.

نحن نرى أن هناك من ينظر إلى مبادرة حزام واحد، طريق واحد على أنها محاولة من جانب جمهورية الصين الشعبية لسحق شخص ما، لكننا لا نرى ذلك، بل نرى فقط رغبة في التعاون.

وأضاف بوتين أن أفكار الاتحاد الروسي في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وأوراسيا الكبرى تتطابق تماماً مع الأفكار الصينية في إطار حزام واحد، طريق واحد.