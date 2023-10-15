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لإجلاء مواطنيها من إسرائيل.. أستراليا تسير المزيد من الرحلات

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيدني - رويترز

قالت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج: إن بلادها تعتزم تسيير المزيد من الرحلات الجوية لإعادة مواطنيها من إسرائيل بعد إلغاء رحلتين كانتا مقررتين السبت، لكنها أشارت إلى أن المسألة تعتمد على مخاوف تتعلق بالأمن.

وقالت للصحفيين «أؤكد أن الحكومة الأسترالية تخطط لتسيير العديد من الرحلات التي ستغادر من تل أبيب الأحد، لتقل الأستراليين الراغبين في المغادرة».

وأضافت «هناك تشكيلة من رحلات حكومية عارضة وطائرات تابعة للقوات الجوية، أشدد على أن تلك الرحلات الجوية ما زالت تخضع لاعتبارات منها العوامل الأمنية».

وألغت أستراليا رحلتين في وقت متأخر من مساء السبت بسبب ما وصفته وزارة الخارجية بأنه وضع إقليمي «بالغ الصعوبة».

وحثت الأستراليين الراغبين في مغادرة إسرائيل على «اقتناص أول فرصة تتاح لهم» مضيفة أن الحكومة تواصل العمل على خيارات لمن يريدون مغادرة الأراضي الفلسطينية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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