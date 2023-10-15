شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: الجيش الروسي «يحسّن مواقعه» على جبهات القتال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، أن الجيش الروسي «يحسّن مواقعه» على الجبهة في أوكرانيا، بما في ذلك حول أفدييفكا (شرق) التي كانت هدفاً لهجوم واسع شنته القوات الروسية قبل أيام بهدف تطويقها.

وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي نشر الصحفي بافيل زاروبين الذي أجراها معه مقتطفات منها الأحد، على شبكات للتواصل الاجتماعي إن «قواتنا تحسّن مواقعها في كل هذه المساحة تقريباً، وهي مساحة كبيرة إلى حد ما»،

وأوضح أنها تشمل مناطق كوبيانسك وزابوريجيا وأفدييفكا.