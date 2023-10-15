بكين: إسرائيل تتصرف خارج حدود الدفاع عن النفس

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي إن الأعمال الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس “تتجاوز حدود الدفاع عن النفس”، وعلى الحكومة الإسرائيلية التوقف عن “العقاب الجماعي” لسكان غزة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية، الأحد، أن وانغ قال لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، السبت، إن ما تفعله “إسرائيل يتجاوز حدود الدفاع عن النفس”، ويجب على قادتها التوقف عن “العقاب الجماعي لسكان غزة”.