أعلن حزب الله في بيان انه "في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لإستشهاد الصحافي عصام العبدالله وجرح عدد من الصحافيين وأيضاً القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا وأدى إلى استشهاد المواطنين خليل اسعد علي هاشم و رباد حسين العاكوم، قامت مجموعة الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق 15/10/2023 بإستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح.

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله اعلن استهداف مركز للجيش الاسرائيلي في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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