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الناطق العسكري الإسرائيلي: سنتحرك في كل مكان بالشرق الأوسط لتحقيق احتياجاتنا الأمنية

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أكد الناطق العسكري الإسرائيلي، انه "سنتحرك في كل مكان بالشرق الأوسط لتحقيق احتياجاتنا الأمنية"، مشيرا الى ان "دولة لبنان تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار من أراضيها".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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