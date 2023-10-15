الناطق العسكري الإسرائيلي: سنتحرك في كل مكان بالشرق الأوسط لتحقيق احتياجاتنا الأمنية

أكد الناطق العسكري الإسرائيلي، انه "سنتحرك في كل مكان بالشرق الأوسط لتحقيق احتياجاتنا الأمنية"، مشيرا الى ان "دولة لبنان تتحمل المسؤولية عن إطلاق النار من أراضيها".

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