افادت وسائل إعلام إسرائيلية عن "إطلاق قذيفة مضادة للدروع من جنوب لبنان على دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي". هذا واستهدف القصف الإسرائيلي أحياء في بلدة عيتا الشعب بعدد من القذائف.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق قذيفة مضادة للدروع من جنوب لبنان على دبابة اسرائيلية والقصف الاسرائيلي يطال احياء في عيتا الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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