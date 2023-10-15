اعلن الجيش الإسرائيلي سقوط قتيل وعدد من الجرحى في إطلاق نار من لبنان. وكشفت وسائل اعلام اسرائيلية ان "الأمن طلب من سكان مستعمرة المطلة الحدودية مع لبنان إغلاق الأبواب والبقاء في المنازل خوفا من عملية تسلل".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي اعلن مقتل شخص وعدد من الجرحى في إطلاق نار من لبنان والطلب من سكان المطلة البقاء في المنازل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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