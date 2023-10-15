اعلن حزب الله في بيان انه "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا في موقع الراهب مما أدى ‏إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: مقاتلونا استهدفوا بالصواريخ الموجهة دبابة ميركافا بموقع الراهب ما أدى لسقوط طاقمها بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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