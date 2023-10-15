سلطات ألمانيا تحذر مواطنيها من التوجه إلى إسرائيل ولبنان

حذرت الحكومة الألمانية مواطنيها الراغبين في التوجه إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان بسبب تصاعد العنف في المنطقة. واكدت وزارة الخارجية الألمانية في بيان إنها ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة المواطنين الألمان الذي يريدون مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

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