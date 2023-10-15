الصحة الفلسطينية تعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 2329 شهيدا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 2329 شهيدا و9042 جريحا، منذ السبت الماضي.

وكانت القوات الإسرائيلية قد كشثفت من غاراتها العدوانية على قطاع غزة، مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات الشهداء والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ عام 2014.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الطيران الإسرائيلي استهدف صباح اليوم الأحد منزل مراسل قناة "الحياة الجديدة" في غزة مؤمن الطلاع، ما أسفر عن إصابته هو وزوجته ووالدته بجراح وكسور متفاوتة ومقتل جميع أبنائه وأعمامه وأخواته.

وفجر السبت الماضي، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة على الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، حيث نفذت هجوما كبيرا برا وبحرا وجوا وخاضت حرب شوارع مع الجيش الإسرائيلي.

وفي المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من 2 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء الحصار الإسرائيلي.

وتسببت الغارات المتواصلة في دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.