شكرا لقرائتكم خبر عن من حيفا إلى قبرص.. أمريكا تعرض على مواطنيها في إسرائيل الإجلاء بحراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

قال متحدث باسم السفارة الأمريكية في إسرائيل الأحد، إن الولايات المتحدة تعرض على الأمريكيين المقيمين في إسرائيل وأقاربهم الإجلاء بحراً من مدينة حيفا إلى قبرص غداً الاثنين.

وكان المتحدث يؤكد ما ورد في نشرة إرشادية نُشرت على الإنترنت اليوم الأحد.

ورفضت السلطات المصرية السبت، تخصيص معبر رفح لعبور الأجانب فقط، وطالبت بتسهيل وصول وعبور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بينما انطلقت أول قافلة مساعدات مصرية إلى قطاع غزة، فيما وصل المزيد من طائرات المساعدات إلى مطار العريش في سيناء المصرية، وتنتظر العبور إلى غزة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أرسلت العديد من اللوازم الطبية والأدوية والمساعدات إلى مصر لنقلها إلى القطاع.

وأشار مراسلون إلى أن مصر رفضت السماح بعبور الأمريكيين من المعبر، ما أجبرهم على العودة إلى حيث جاؤوا، وذكروا أن القاهرة اشترطت على واشنطن دخول المساعدات للقطاع مقابل خروج الأجانب، وصرحت مصادر أمنية مصرية مطلعة بأن مصر رفضت مرور الأمريكيين إلا باتفاق يلزم بوصول المساعدات إلى أهالي غزة.

وأكدت المصادر أن الموقف المصري واحد، وهو وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وجاء ذلك بعد إخطار السفارتين الأمريكية والسويدية مواطنيهما في غزة بالتوجه إلى معبر رفح ظهر السبت لإجلائهم عن القطاع.