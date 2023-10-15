انت الان تتابع خبر رداً على الاعتداءات.. حزب الله اللبناني يعلن استهداف ومهاجمة مواقع إسرائيلية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحزب في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لإستشهاد الصحافي عصام العبد الله وجرح عدد من الصحافيين وأيضاً القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا وأدى إلى استشهاد المواطنين خليل اسعد علي هاشم ورباد حسين العاكوم، قامت مجموعة الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق 15/10/2023 بإستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".
وأضاف البيان ايضاً انه "في سياق الرد على الاعتداءات الصهيونية المتمادية على القرى الحدودية هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الراهب الصهيوني بالأسلحة المباشرة والمناسبة".
وأضاف البيان ايضاً انه "في سياق الرد على الاعتداءات الصهيونية المتمادية على القرى الحدودية هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الراهب الصهيوني بالأسلحة المباشرة والمناسبة".