انت الان تتابع خبر رداً على الاعتداءات.. حزب الله اللبناني يعلن استهداف ومهاجمة مواقع إسرائيلية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر الحزب في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في سياق الرد على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لإستشهاد الصحافي ‏عصام العبد الله وجرح عدد من الصحافيين وأيضاً القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد المواطنين خليل اسعد علي هاشم ورباد حسين العاكوم، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد الموافق ‏‏15/10/2023 بإستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".



وأضاف البيان ايضاً انه "في سياق الرد على الاعتداءات الصهيونية المتمادية على القرى الحدودية هاجم مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية موقع الراهب الصهيوني بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

