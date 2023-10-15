"القسام" تعلن استشهاد 3 من مقاتليها اقتحموا الحدود من لبنان واشتبكوا مع الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان لها يوم السبت 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استشهاد ثلاثة من مقاتليها، اقتحموا الحدود من لبنان، وذلك في استهداف إسرائيلي.



قالت كتائب القسام في بيانها إن المجموعة نجحت في التقدم نحو الأراضي الفلسطينية المحتلة وتمكّنت من الاشتباك مع جيش العدو الصهيوني والانسحاب بسلام، وذلك يوم الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023.



وأضافت أنه في صبيحة يوم السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023م تمكن مقاتلوها من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقرب من مغتصبة "مرغليوت"، واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر، وأثناء الاشتباك قامت طائرات العدو باستهداف المقاتلين، ليرتقوا شهداء.



في سياق متصل، قالت شبكة إيه بي سي نيوز الأمريكية في تقرير نشرته السبت 14 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إن البنتاغون أمرت بإرسال مجموعة هجومية ثانية من حاملة الطائرات إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من إسرائيل لردع إيران أو حزب الله من الانضمام إلى الصراع بين إسرائيل وحماس، وفقاً لمسؤولين أمريكيين.



صرح مسؤول أمريكي كبير ومسؤول أمريكي لشبكة ABC News أنه سيتم إصدار أوامر للمجموعة الهجومية لحاملة الطائرات USS Eisenhower بالتوجه إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​للانضمام إلى مجموعة حاملة الطائرات USS Gerald R Ford التي وصلت إلى هناك في وقت سابق من هذا الأسبوع وهي في المياه الدولية قبالة إسرائيل.



كانت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، قد قالت يوم الأحد 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن الجيش الأمريكي حرك حاملة طائرات بالقرب من إسرائيل لإظهار "دعم واشنطن" لحليفتها تل أبيب، في إطار العدوان الإسرائيلي الذي تشنه على قطاع غزة.



وقالت الشبكة إن الجيش الأمريكي يؤكد أنه يخطط لنقل سفن حربية وحاملة طائرات إلى مقربة من إسرائيل، في حين أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه وجّه "بتحريك حاملة الطائرات جيرالد فورد إلى شرق المتوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمي".



أضاف أوستن: "سنقوم بتسريع تزويد الجيش الإسرائيلي بمعدات وموارد إضافية وأولى المساعدات الأمنية ستتحرك اليوم (الأحد)"، وأردف: "سنواصل الاتصال الوثيق بنظرائنا الإسرائيليين لضمان حصولهم على ما يحتاجون إليه للدفاع عن أنفسهم ضد الهجمات الإرهابية".





(وكالات)