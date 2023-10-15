محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير الطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع منطقة فيصل، ضمن المشروع الذي تنفذه المحافظة؛ لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وتابع محافظ الجيزة، وفقًا لبيان المحافظة الأحد، أعمال التوسعة الجارية لكوبري الشيشينى، التى تم الإنتهاء منها وبدء إجراءات تسليم الموقع للشركات المنفذة لأعمال التطوير والرصف لمسار الطريق .

وشدد راشد، على مدير مديرية الطرق، سرعة استلام المواقع بالقطاعات المتبقية وبدء الأعمال الخاصة بالطبقة الاسفلتية فوراً؛ لسرعة الإنتهاء منها، ومراعاة توفير ساحات الإنتظار والمساحات الخاصة بالمواقف، ونقاط الخدمات والأكشاك التجارية، واستغلال الفراغات دون تأثير على مسطح الطريق؛ لضمان تحقيق الانسيابية المرورية .

ووجه المحافظ، رئيس حي الهرم، بالمتابعة الدورية للطريق وتوفير دوريات؛ لرصد أي حالات إلقاء للمخلفات على جانبي الطريق، وتوقيع العقوبات القانونية على أصحابها، ومتابعة نسب التنفيذ للشركات المسند إليها الأعمال، ومدى الالتزام بالجدول الزمني، وإزالة أي معوقات تواجه مراحل العمل؛ لضمان الانتهاء من المشروع بالكامل .

واطلع محافظ الجيزة، من مدير مديرية الطرق، علي نسب التنفيذ بمشروع رصف وتطوير وتوسعة طريق المنصورية، بدءًا من تقاطعه مع محور المهندس شريف إسماعيل باتجاه الصليبة بالمنصورية بطول ٣كم ومتوسط عرض ٣٠م بمركز ومدينة كرداسة؛ استكمالاً لخطة التطوير الجارية للطريق، التي بدأت بمسار الطريق بمركز ومدينة أبو النمرس مروراً بحي الهرم وحتى مركز ومدينة كرداسة.

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