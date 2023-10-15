محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شهد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز معلومات شبكات مرافق محافظة دمياط على أحدث نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها (GIS).

وأكد محافظ القاهرة، خلال التوقيع، أن جهود التعاون بين محافظة القاهرة والمحافظات الأخرى ونقل الخبرات المتبادلة له بالغ الأثر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 في عهد الجمهورية الجديدة.

كما أكد اللواء خالد عبد العال، أهمية وجود قواعد بيانات متكاملة لشبكات المرافق لتساعد الكوادر البشرية على استخدامها على المستوى القومي والأمني والاستثماري، وبما تمثله تلك المرافق من قيمة مادية تتطلب حمايتها فنيًا تتناسب مع مساهمتها في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في الجمهورية الجديدة.

وقال محافظ القاهرة إن هذا البروتوكول يأتي في إطار التعاون الفني والتكنولوجي بين محافظة القاهرة ويمثلها مركز معلومات الشبكات لمحافظة القاهرة ومحافظة دمياط، مشيرًا إلى أن مركز معلومات شبكات مرافق القاهرة والذى تأسس منذ 35 عامًا يعد من المراكز الرائدة في مصر حيث أنه من أوائل المراكز التي استخدمت نظم المعلومات الجغرافية GIS في مجال البنية التحتية والمرافق.

كما يعتبر المركز الأول من نوعه في الشرق الأوسط وإفريقيا حيث يمتلك قاعدة بيانات علمية لشبكات مرافق القاهرة الكبرى وكل ما هو موجود من مرافق وإنشاءات في باطن الأرض مع التحديث المستمر لتلك البيانات، كما يمتلك مركز تدريب متكامل على جميع الأعمال المساحية ونظم المعلومات، وينقل خبرته التي استمرت أكثر من 35 عامًا لبقية محافظات مصر وأيضًا على المستوى الدولي.

وأضاف اللواء خالد عبد العال أن المركز يعد واحدًا من أهم المشروعات بالعاصمة والتي كان لها دورًا رئيسيًا ومساهمة فعالة في جميع المشروعات القومية التي تتم في محافظة القاهرة كمحور جيهان السادات بجميع مراحله ومسار المونوريل والتحول الرقمي لربط الجهات الحكومية والإدارية بجميع أحياء المحافظة وكشف المرافق بمنطقة مثلث ماسبيرو ومشروعات إنشاء كباري المنطقة الشمالية وكباري منطقة مدينة نصر وأعمال مشروع ممشى أهل مصر ومشروع تطوير القاهرة التاريخية وغيرها من المشروعات الكبرى بالعاصمة.

وأوضح أن المركز يقدم خدماته في جميع الأعمال المساحية وإنشاء قواعد البيانات بالـ GIS (نظم المعلومات الجغرافية)، كما ساهم في إنشاء مراكز معلومات بـ10 محافظات هي (الجيزة - القليوبية - الشرقية - الفيوم - المنوفية - الدقهلية - الغربية- بني سويف - البحر الأحمر )، وجار العمل على إنشاء مركز معلومات محافظة قنا، بالإضافة لقيام المركز بإنشاء مركز شبكات ولاية الخرطوم بالسودان عام 2026.

وأعرب محافظ القاهرة عن ثقته في قدرة مركز الشبكات والمعلومات بمحافظة القاهرة على تقديم الدعم الكامل لمركز شبكات معلومات محافظة دمياط وتحمل هذه الأمانة الوطنية ومواصلة تقديم الأفكار المبدعة في تحليل وتطوير قواعد بيانات ومعلومات شبكات المرافق.

ويتضمن البروتوكول تولي مركز معلومات الشبكات لمحافظة القاهرة الإشراف على إنشاء مركز معلومات شبكات محافظة دمياط وأعماله وتطويره وتقديم المعاونة والمشورة الفنية والتكنولوجية فيما يتعلق بمتطلبات الإنشاء من حيث الأفراد والأجهزة والمعدات، والقيام بتدريب العاملين على جميع التخصصات بمركز شبكات المرافق لمحافظة دمياط طبقا لاحتياجات العاملين بالمركز وطبقا لخطة التدريب بحيث يتم التركيز على النواحي العملية التي تؤهلهم لتنفيذ الأعمال المطلوبة خلال فترة التدريب، وتقديم المساعدات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى الإشراف الفني على بدء تشغيل وإنتاج المركز.

شهد التوقيع حازم الأشموني، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، وأحمد جبريل، السكرتير العام لمحافظة دمياط، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام المساعد بالقاهرة، وأمل حنفي، رئيس مركز معلومات شبكات محافظة القاهرة.