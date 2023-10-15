شكرا لقرائتكم خبر عن 21 لجنة بـ"النواب" تجتمع اليوم لمناقشة خطط عملها بدور الانعقاد الرابع للمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد 21 لجنة نوعية بمجلس النواب اجتماعات مكثفة اليوم الأحد، لمناقشة بعض الاتفاقيات، بالإضافة إلى مناقشة خطط عمل اللجان خلال دور الانعقاد الرابع العادي من الفصل التشريعي الثاني، وتحديد أهم مشروعات القوانين والموضوعات والقضايا التي ستكون على رأس أولويات كل لجنة خلال الفترة المقبلة.

وتناقش لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعض الاتفاقيات الدولية المحالة إلى اللجنة بشأن طريقة إقرارها وهي: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية "الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخياً والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة علي التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 404 لسنة 2023 بشأن الموافقة علي اتفاقية استضافة جمهورية مصر العربية لمركز التدريب الإقليمي التابع لاتحاد البريد العالمي والموقعة بتاريخ 11 مايو 2023.

وتنظر لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والدفاع والأمن القومي والاقتراحات والشكاوى والقوى العاملة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والطاقة والبيئة والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، خطة عمل كل منها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وتناقش لجنة التعليم والبحث العلمي مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي، بجانب مناقشة تقارير اللجنة عن مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة انتهت من مناقشتها خلال دور الانعقاد العادي الماضي تمهيداً لعرضها على المجلس، وتبحث لجنة الشئون الدينية والأوقاف خطة عمل اللجنة فيما يخص مؤسسة الأزهر الشريف.

فيما، تنظر لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مقترح خطة عملها، وتناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار مشروع خطة عمل اللجنة فيما يخص قطاعات الثقافة خلال دور الانعقاد العادي الرابع.

وتعقد لجنة الشئون الصحية اجتماعين لمناقشة ودراسة خطة عملها عن دور الانعقاد الرابع، والاستماع إلى آراء ومقترحات أعضاء اللجنة حول الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها واختصاصها لإعداد بيان بذلك يعرض على رئيس المجلس، كما تنظر لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والشباب والرياضة وحقوق الإنسان، مشروع خطة عمل كل منها وأهم الموضوعات والقضايا ومشروعات القوانين على رأس أولوياتها.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعا لمناقشة خطة عمل اللجنة وتحديد أولوياتها خلال دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، فضلاً عن عرض ومناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية، وذلك بهدف التنسيق بينهما، والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة.