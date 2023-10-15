شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى خريجات" الوطنية للتدريب": ما يحدث فى غزة ضد الإنسانية وأدعو الفلسطينيين للتماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت رولا صبح، خريجة برنامج المرأة تقود بالأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية كيان وطنى، وأنها أطلقت مبادرة للتبرع بالدم تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

وأضافت رولا صبح فى تصريحات لها، أن خريجى وموظفى ومتدربى الأكاديمية لبوا النداء للدعم الفورى والإنسانى للأشقاء فى غزة، مشيرة إلى أن ما يحدث فى غزة ضد الإنسانية، داعية الشعب الفلسطينى للتماسك .

وأشارت رولا صبح الى أن مصر دائما ما تقف بجوار الدول الشقيقة، وأن مصر من أوائل وأقوى الدول التى عملت على توفير كافة المساعدات وكافة أنواع الدعم للشعب الفلسطينى، داعية كل المواطنين للتبرع بالدم قائلة:" قطرة دماء تساوى حياة".

توافد عدد من متدربي وموظفى وخريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ظهر اليوم الأحد، على مقر الأكاديمية

للمشاركة فى مبادرة التبرع بالدم التى أطلقتها الأكاديمية لكافة العاملين وخريجيها، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

وارتدى عدد من خريجى الأكاديمية تيشرتات مكتوب عليها :"شريان واحد".

وكانت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، أطلقت حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.