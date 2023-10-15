شكرا لقرائتكم خبر عن إحدى خريجات" الوطنية للتدريب": الشعب المصرى حكومة وشعبا يساندون قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت نسمة الشاطر، إحدى خريجات برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الأشقاء في غزة، معربة عن فخرها بالمشاركة في الحملة التي أطلقتها الأكاديمية للتبرع بالدم لإنقاذ حياة الأشقاء في فلسطين.

وقالت نسمة الشاطر فى تصريحات لها، إن مبادرة التبرع بالدم التى أطلقتها الأكاديمية لكافة العاملين وخريجيها طيبة، مضيفة أن قطر دماء ممكن أن تنفذ حياة طفل أو رجل أو سيدة .

ولفتت نسمه الشاطر، إحدى خريجات برامج الأكاديمية الوطنية للتدريب، الى أن الشعب المصري حكومة وشعبا يساندون القضية الفلسطينية على كافة المستويات .

توافد عدد من متدربي وموظفى وخريجى الأكاديمية الوطنية للتدريب، ظهر اليوم الأحد، على مقر الأكاديمية للمشاركة فى مبادرة التبرع بالدم التى أطلقتها الأكاديمية لكافة العاملين وخريجيها، وذلك تضامنا مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسؤوليتها المجتمعية.

وارتدى عدد من خريجى الأكاديمية تيشرتات مكتوب عليها :"شريان واحد".

وكانت مؤسستي صناع الحياة وشفاء الأورمان أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، أطلقت حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوى حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارت متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينين جراء أعمال العنف التي شنتها اسرائيل علي قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكافة أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.