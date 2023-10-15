شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء "النواب" يقدمون التحية للرئيس السيسى على موقفه الحاسم تجاه قضية فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، موقف الدولة المصرية وما وصفه بالموقف الحاسم للرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أن موقف الدولة المصرية كان واضحا وحاسما تجاه أنبل قضية وهى القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى.

وخلال توجيهه الشكر لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى من القضية الفلسطينية، وقف عدد كبير من النواب حاملين أعلام مصر، وقدموا التحية للرئيس السيسى على موقفه تجاه القضية الفلسطينية.