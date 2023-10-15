عوده أكد ان ما يحصل في غزة مؤلم: يؤلمنا ايضا غياب الموقف اللبناني الرسمي بالتشديد على ضرورة ابعاد لبنان عن الصراع

أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، خلال عظة الاحد أنَّ "مــا يَــحــصَــلُ فــي غــزة مــؤلــمٌ ومــرفــوض. إنّـهــا جــريــمــةٌ ضِــدَّ شــعــبٍ ذنــبُــه الــوحــيــدُ أنّــه يَـــتَـــشَـــبَّـــثُ بــأرضِــه ويُــدافــعُ عــن تــاريــخِــه. والـمــؤلِــمُ أكــثــرَ أنَّ ضــمــائــرَ قــادةِ الــعــالــمِ نــائــمــةٌ، وهــم يَــكــيــلــون بــمــكــيــالَــيْــن، والـعـدالـةُ غـائـبـة. فــفــيــمــا تُــســتَـــبــاحُ حـــقـــوقُ الــشــعـــبِ الــفــلــســطــيــنــيّ مــنــذُ عــقــود، ويُــقــتَــلُ هــذا الــشــعــبُ دونَ رحــمــةٍ، يُــعْـــتَـــبَـــرُ رَفْــضُـه الــظُــلــمَ اللاحِــقَ بـه جــريــمــةً، فــيــمــا الــجــريــمــةُ الــكــبــرى هــي انــتــهــاكُ حُــقــوقِــه والــمُــقَــدَّسـاتِ وسَــلْــبُ أرضِــه ومَــنْــعُـــه مِـــنَ الــعَـــيــشِ فــي وطــنِــه".

واكد ان " الــكــنــيــســةُ تــقِــفُ دائــمــاً ضِــدَّ الــعُـــنــفِ وضِــدَّ الـحــربِ لــكــنَّـهــا تَــرفــضُ الــظُـــلــمَ لذا، أمــلُــنــا أن تَــهُـــزَّ هـذه الــكــارثــةُ ضــمــائــرَ قــادةِ الــعــالـمِ فــيُــدركــوا ضــرورةَ وَقْــفِ الـقِـتـالِ وإيــجــادِ حــلٍّ عــادلٍ لــهــذه الــقـــضــيــة، لأنْ لا ســلامَ حـيـثُ يـوجَــدُ ظُــلــمٌ، والأبـريـاءُ وحـدَهـم يَـدفـعـون الـثـمـنَ دائـمـاً، مع الصـحـافـيـيـن الـذيـن يُـسْـكَــتــون كي لا يُــظــهِــروا الـحـقـيـقـة".

ورأى عودة ان "مــا يُــؤلِــمُــنــا أيــضــاً غِـــيــابُ الــمــوقــفِ الــلــبــنــانــيّ الــرســمــيّ الـمـوَحَّـد، وعَــدَمُ الــتَـشـديـدِ عــلــى ضــرورةِ إبــعــادِ لــبــنــانَ عَــن هــذا الــصــراع. لــبــنــانُ الــذي تَــحَــمَّــلَ وحـدَه فـي الـمـاضـي تَــبِـعــاتِ هذا الـصـراعِ ودَفَـعَ أثـمـانـاً بـاهـظـةً، يَــمــرُّ بــأســوأِ الأوضــاعِ وأصـعَــبِـهـا، وهـو غـيـرُ قـادِرٍ عـلـى دَفْـعِ أثــمـانٍ إضـافـيـةٍ هـو عـاجِـزٌ عـن دَفْــعِــهـا، وهــو بِــغِـــنــىً عــن الــتَــوَرُّطِ فــي نِــزاعٍ ســوف يــنــعــكــسُ جــحــيــمــاً عــلــى شــعـــبِــه ومـا تَــبَــقّــى مِـن مــؤســســاتِــه. دُعــاؤنــا أنْ يــرنــو الــجــمــيــعُ إلــى الــمــصــلــحــةِ الــوطــنــيــة، مــصــلــحــةِ لــبــنــان والــلـبــنــانــيــيــن الــذيــن ثَـــقُـــلَــتْ أحــمــالُــهــم، وهــم بــحــاجــةٍ مــاسّــةٍ إلــى مَــنْ يَــضَــعُ مــصــلــحــتَــهــم فــوقَ كــلِّ مــصــلــحــة، وأن يُــحِــلَّ اللهُ سـلامَـه وعَــدْلَـه فـي هـذه الـمـنـطـقـةِ وفـي لـبـنـان كـي يـعـيـشَ الإنـسـانُ فـيـهــمـا بـحـريّـةٍ وكـرامـة، آمــيــن".