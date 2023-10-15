اكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال استقباله وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن انه "يجب العمل على وقف العمليات العسكرية بغزة التي راح ضحيتها أبرياء"، لافتا الى ان "السعودية تسعى لتكثيف التواصل والعمل على التهدئة ووقف التصعيد بغزة".
وشدد بن سلمان لبلينكن على وجوب احترام القانون الدولي الإنساني بما في ذلك رفع الحصار عن غزة، مؤكدا ان "السعودية ترفض استهداف المدنيين أو تعطيل البنى التحتية".
كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد السعودي لبلينكن: يجب العمل على وقف العمليات العسكرية بغزة التي راح ضحيتها أبرياء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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