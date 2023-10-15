أشار الامين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي انه "تبلغنا بالامس بعد لقائنا مع المسؤولين في الصناديق العربية، خلال اجتماعات الصندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش، انهم مستمرون في دعم المشاريع الانمائية والاجتماعية في لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر فتوح: تبلغنا من مسؤولي الصناديق العربية استمرارهم في دعم المشاريع الانمائية والاجتماعية في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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